Written by Marzo 26, 2026 12:32 pm Pomarance, Eventi/Spettacolo, Sport

Enduro “Emissioni Zero”: a Pomarance il progetto green della Federazione Motociclistica Italiana

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POMARANCE- La Federazione Motociclistica Italiana presenta il progetto Enduro 2026 “Emissioni Zero”, un’iniziativa dedicata alla sostenibilità nel mondo delle competizioni motociclistiche.

La presentazione ufficiale si terrà sabato 28 marzo alle ore 12.00 a Pomarance, in viale della Costituzione (angolo via dei Caduti), presso l’Hospitality FMI, nell’ambito degli Assoluti d’Italia di Enduro.

Il progetto punta a ridurre l’impatto ambientale delle competizioni attraverso un’azione concreta di compensazione delle emissioni di gas serra prodotte dai mezzi in gara. In particolare, è prevista un’attività di piantumazione che contribuirà a bilanciare le emissioni generate durante i campionati nazionali di specialità.

Un passo significativo verso un modello di sport sempre più attento all’ambiente, che coniuga passione motoristica e responsabilità ecologica.

Last modified: Marzo 26, 2026
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