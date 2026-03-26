Mezzamaratona e duathlon del Litorale: domenica modifiche alla viabilità tra Tirrenia e Marina di Pisa

Written by Redazione• 12:26 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport, Tirrenia

PISA- Domenica 29 marzo il litorale pisano ospiterà due manifestazioni sportive: la “2ª Mezzamaratona del Litorale” e il “3° Duathlon classico no draft del Litorale Pisano”, organizzate da Pisa Road Runners tra Tirrenia e Marina di Pisa.

Le gare si svolgeranno nel corso della giornata lungo viale del Tirreno, via Bigattiera, via di Torretta e nella viabilità interna di Marina di Pisa.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza, dalle ore 6 alle 18 saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità, con divieti di transito e sosta nelle strade interessate dal percorso, tra cui viale del Tirreno, via Bigattiera lato mare, via di Torretta, via dei Pioppi e via Vecchia di Marina.

Previste anche variazioni alla circolazione nelle strade di collegamento tra Tirrenia e Marina di Pisa, oltre alla sospensione della pista ciclabile del Trammino nel tratto compreso tra Marina, Tirrenia e San Piero a Grado.

Le limitazioni resteranno attive fino al termine delle manifestazioni.

Last modified: Marzo 26, 2026