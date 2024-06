“Stregato dalla Torre”: mostra sulla collezione di D.I. Malkov a Pisa

Scritto da admin• 9:24 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La collezione di David Ilič Malkov, ingegnere russo appassionato della Torre di Pisa, è stata donata all’Università di Pisa nel 1994 e comprende circa 6000 documenti tra libri, riviste, cartoline, e oggetti curiosi sulla città di Pisa e la sua famosa Torre. Dal 12 giugno al 31 luglio, questa collezione sarà esposta per la seconda volta nel cortile del Palazzo della Sapienza, con una mostra intitolata “Stregato dalla Torre. Pisa nella collezione di D.I. Malkov, il Campanilista Moscovita”.

Organizzata dall’Università di Pisa e dalla Società Storica Pisana, con il supporto del Sistema Bibliotecario di Ateneo e di ACME04, l’esposizione celebra l’850° anniversario della posa della prima pietra del celebre campanile. L’inaugurazione si terrà il 12 giugno alle ore 16 nell’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza, con interventi di Riccardo Zucchi, Andrea Maestrelli, Gabriella Garzella, e Antonella Magliocchi.

La passione di Malkov per la Torre di Pisa iniziò nel 1964 quando lesse sulla Pravda dei problemi di stabilità della Torre e l’appello agli esperti per salvarla. Sebbene il suo progetto non fosse adottato, Malkov continuò a collezionare materiali sulla Torre e Pisa, che oggi possiamo ammirare attraverso i suoi occhi. I curatori della mostra sono Antonella Magliocchi, Gabriella Garzella, Chiara Bodei, e Paolo Maria Mancarella.

Last modified: Giugno 12, 2024