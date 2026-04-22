Tv commerciali e referendum ’95: incontro alla Domus Mazziniana per gli 80 anni della Repubblica

Written by Redazione• 9:13 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Giovedì 23 aprile alle ore 16.30, presso la Domus Mazziniana, si terrà il secondo appuntamento del ciclo dedicato agli 80 anni della Repubblica.

L’incontro sarà incentrato sulla nascita della televisione commerciale e sui referendum del 1995. A intervenire sarà Alberto Mingardi, docente allo IULM di Milano e direttore dell’Istituto Bruno Leoni, autore del volume Meglio poter scegliere. I referendum del 1995 e la battaglia per la televisione commerciale (Mondadori, 2025). Secondo l’autore, quella delle tv commerciali rappresentò «l’unica vera rivoluzione liberale» in Italia, capace di incidere profondamente sulla società, sui costumi e sulla trasformazione del sistema politico, segnando il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica.

A dialogare con Mingardi saranno Raimondo Cubeddu, professore ordinario di Filosofia politica all’Università di Pisa, Michele Taddei, giornalista e scrittore esperto di comunicazione politica, e Antonio Masala, docente di Filosofia politica e presidente del corso di laurea in Comunicazione, Media, Tecnologie dell’ateneo pisano.

L’evento è a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sui canali social della Domus Mazziniana (YouTube e Facebook). Per informazioni: eventi@domusmazziniana.it.

Last modified: Aprile 22, 2026