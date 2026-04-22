25 aprile, memoria e impegno: ANPI Pisa ricorda Fausta Giani Cecchini

Written by Redazione• 10:53 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di ANPI Provinciale Pisa.

“Con le insurrezioni di Milano, Torino e Genova prese avvio il processo di Liberazione. Il 2 maggio, con la Resa di Caserta, si concluse l’occupazione tedesca e il Paese poté finalmente ritrovare la propria unità.“.

“L’anno successivo gli italiani scelsero la Repubblica, eleggendo i Consigli comunali e l’Assemblea costituente. Per la prima volta le donne parteciparono al voto e furono anche elette. Il 25 aprile rappresenta così il momento fondativo, il “Natale laico” della nostra democrazia. Oggi, mentre celebriamo l’81° anniversario della Liberazione, lo scenario internazionale è segnato da conflitti e tensioni, con il rischio di escalation drammatiche. In diverse aree del mondo la violenza sembra prevalere sul diritto e sulla cooperazione tra i popoli.“, prosegue il comunicato stampa.

“Per questo il 25 aprile deve essere anche un’occasione di riflessione e di rinnovato impegno per la pace. A Pisa, la ricorrenza è dedicata al ricordo di Fausta Giani Cecchini. Nata a Castelfiorentino nel 1922, fu partigiana combattente in Piemonte. In seguito insegnò Lettere al liceo classico “Galileo Galilei” di Pisa, contribuendo alla formazione di intere generazioni di studenti. È stata inoltre la prima e unica donna a ricoprire la carica di sindaca di Pisa e di presidente della Provincia. Una figura che resta un punto di riferimento, simbolo di impegno civile e valori democratici.”, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Aprile 22, 2026