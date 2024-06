Tramontana in festa: le vetrine si vestono per il Gioco del Ponte

Scritto da admin• 10:01 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La parte di Tramontana si prepara intensamente per il Gioco del Ponte del 29 giugno, trasformando Borgo e San Francesco in una vetrina vivace e festosa. In collaborazione con Confesercenti Toscana, le magistrature boreali stanno decorando le vetrine dei negozi con simboli e materiali del Gioco, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Il generale di Tramontana, Matteo Baldassari, sottolinea l’importanza di questa iniziativa che unisce la città in vista della storica sfida sul ponte. Confesercenti Pisa sostiene pienamente l’evento, evidenziando il ruolo centrale degli assi commerciali di Tramontana nel cuore della città.

Il programma include una serie di eventi in via Oberdan, tra cui l’investitura dei capitani e premiazioni, laboratori per bambini, e intrattenimento musicale con TambeDJ, mirati a celebrare la comunità e l’attesa per il Gioco del Ponte.

Last modified: Giugno 13, 2024