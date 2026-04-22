Primavera di Danza Musica Teatro al via: debutta “Study of a Drawing Body”

Written by Redazione• 12:23 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prende il via giovedì 23 aprile alle ore 20.00, ai Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac a Pisa, la quarta edizione di “Primavera di Danza Musica Teatro”, rassegna dedicata alla creazione contemporanea tra danza, musica e teatro.

Ad aprire il cartellone sarà “Study of a Drawing Body”, studio performativo di e con Ambra Occhipinti, un lavoro che indaga il rapporto tra gesto, segno e movimento, esplorando il confine tra disegno e danza.

La rassegna, in programma fino al 21 giugno 2026, è curata dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore/Movimentoinactor Teatrodanza, con la direzione artistica di Flavia Bucciero. Un progetto che negli anni si è affermato come spazio di ricerca e sperimentazione, capace di mettere in dialogo artisti e pubblico attraverso spettacoli, studi e momenti formativi.

Lo spettacolo di apertura si inserisce nel tema di questa edizione, dedicato al corpo come luogo di trasformazione. Ispirato alla ricerca sulla linea di Wassily Kandinsky, “Study of a Drawing Body” sviluppa una composizione visiva in continua evoluzione, dove danza, oggetti e disegno si intrecciano in una partitura fatta di geometrie, loop e traiettorie. Il corpo diventa così superficie dinamica, capace di tracciare e reinventare continuamente la propria presenza nello spazio.

Lo studio è il risultato della residenza artistica “Artisti nei Territori”, sostenuta da Regione Toscana e Ministero della Cultura. Al termine della performance è previsto un momento di confronto con il pubblico.

La rassegna proseguirà il 16 maggio con “Gioie sul corpo”, nuova produzione firmata da Flavia Bucciero per la compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor.

Biglietto unico per lo spettacolo inaugurale: 5 euro.

Info e prenotazioni: WhatsApp 342 0787727, email concorda.promozione@gmail.com.

Last modified: Aprile 22, 2026