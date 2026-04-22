Parco pronto per il 25 aprile e il 1° maggio: escursioni, barbecue e controlli ambientali

Written by Redazione• 12:28 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Parco di San Rossore si prepara ad accogliere migliaia di visitatori nei due lunghi weekend del 25 aprile e del 1° maggio, tra escursioni, passeggiate e momenti all’aria aperta. Dalle tradizionali scampagnate a San Rossore alle gite sul lago di Massaciuccoli, fino alle spiagge naturali della Lecciona e di Marina di Vecchiano, sono tante le opportunità per vivere il territorio.

«Invitiamo tutti a rispettare l’ambiente, evitando di abbandonare rifiuti e riportandoli a casa per la corretta raccolta differenziata – sottolinea Lorenzo Bani, presidente del Parco –. Per l’occasione rafforzeremo i controlli con una task-force composta da Guardiaparco, Carabinieri Forestali, Nogra e Aisa».

A San Rossore saranno disponibili quattro aree attrezzate per i barbecue, con la possibilità, in caso di grande affluenza, di utilizzare anche il prato del rondò di Cascine Vecchie. Le grigliate saranno consentite dalle 11 alle 16, con l’obbligo di utilizzare bracieri sollevati da terra, avere acqua a disposizione e smaltire correttamente le ceneri per evitare rischi di incendio.

La Tenuta sarà aperta dalle 7.30 alle 19.30 e visitabile liberamente sui percorsi segnalati, mentre alcune aree saranno accessibili solo con guide autorizzate. Non mancheranno escursioni organizzate a piedi, in bici e a cavallo, per scoprire boschi, pinete e il litorale.

Numerose iniziative anche nell’area del lago di Massaciuccoli, con visite guidate, attività sportive e culturali, oltre alle escursioni in barchino e in canoa nell’Oasi Lipu. A Coltano sarà possibile visitare la Villa Medicea e percorrere i sentieri immersi nella natura.

Un ricco calendario di appuntamenti per vivere il Parco in sicurezza, all’insegna del rispetto ambientale e della scoperta del territorio.

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Last modified: Aprile 22, 2026