Montopoli in Fiore torna a colorare il borgo: fiori, arte e sapori per la quarta edizione

Written by Redazione• 11:47 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Domenica 26 aprile Montopoli si prepara a sbocciare con la quarta edizione di “Montopoli in Fiore”, l’evento organizzato dall’associazione Arco di Castruccio con il patrocinio del Comune, che ogni anno richiama un pubblico sempre più numeroso.

Protagonisti assoluti saranno i fiori, ma anche musica, arte ed enogastronomia, in una giornata che animerà tutto il borgo con esposizioni di vivaisti e artigianato locale. «Un modo per valorizzare Montopoli attraverso colori, profumi e una partecipazione diffusa», spiega la presidente dell’associazione Daniela Di Vita, sottolineando il contributo creativo delle “Ragazze in fiore”, ormai simbolo dell’iniziativa.

Il programma è ricco e variegato: visite guidate porteranno alla scoperta di luoghi suggestivi come il Conservatorio Santa Marta e il Museo Civico di Palazzo Guicciardini, mentre la mattina sarà dedicata anche a incontri culturali e presentazioni di libri.

Tra gli appuntamenti più attesi, il cooking show “Petali e Sapori” con lo chef Gilberto Rossi, in programma alle 11.30 in piazza Michele da Montopoli. Nel pomeriggio spazio al benessere con approfondimenti sui fiori di Bach, cerimonie del tè e spettacoli itineranti, tra cui “Il Segreto di Giolitta” della compagnia Passepartout e le suggestive note dell’arpa di “Fata foglia”.

Gran finale in musica con i concerti in Sala Pio XII e il brindisi conclusivo del Duo Cronopio.

Per tutta la giornata, le vie del borgo saranno animate da infiorate, installazioni artistiche, dimostrazioni e attività per bambini, tra laboratori e letture animate.

«Un’iniziativa cresciuta anno dopo anno – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore Marzio Gabbanini – che rappresenta un vero inno alla bellezza della natura e alla vitalità del nostro territorio».

Un evento che unisce comunità, creatività e tradizione, trasformando Montopoli in un grande giardino a cielo aperto.

Last modified: Aprile 22, 2026