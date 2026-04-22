Scuola Sant’Anna, aperto il bando: 78 posti per un percorso d’eccellenza gratuito

Written by Redazione• 11:49 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Un’università pubblica, internazionale, gratuita e residenziale, pensata per formare talenti e offrire opportunità concrete di crescita: la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa apre le iscrizioni al concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari di I e II livello.

Sono complessivamente 78 i posti disponibili: 60 per il primo anno dei corsi di I livello e a ciclo unico e 18 per il primo anno dei corsi di II livello. Un percorso formativo d’eccellenza che unisce didattica avanzata, attività di ricerca, esperienze internazionali e vita in campus, favorendo il confronto continuo tra docenti e studenti.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 20 del 30 luglio 2026 per i corsi di I livello e a ciclo unico, mentre per i corsi di II livello la scadenza è fissata alle ore 12 del 22 giugno 2026.

«Il nuovo bando conferma l’impegno della Scuola nel valorizzare il merito e la mobilità sociale – sottolinea il rettore Nicola Vitiello –. Vogliamo offrire ai giovani, indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza, un’occasione reale di crescita, in un ambiente stimolante e orientato al futuro».

Per il concorso di I livello sono previsti 60 posti suddivisi tra Scienze Sociali e Scienze Sperimentali e Applicate. La selezione si articola in tre fasi: test di preselezione (TOLC), prove scritte e, infine, colloqui orali che si svolgeranno a Pisa tra agosto e settembre.

Per il II livello, invece, sono disponibili 18 posti. Possono partecipare laureati o laureandi entro il 31 dicembre 2026 con una media di almeno 27/30. La selezione prevede la valutazione dei titoli e un colloquio in presenza, in programma a luglio.

Gli studenti ammessi seguono un percorso parallelo ai corsi universitari, con vitto e alloggio gratuiti, attività integrative, esperienze all’estero e tirocini. La Scuola offre inoltre servizi e spazi per il tempo libero, garantendo un’esperienza collegiale completa.

Particolare attenzione è riservata anche al sostegno economico: sono previsti rimborsi per le spese di viaggio, alloggio e iscrizione ai test, in base all’ISEE.

«Entrare al Sant’Anna significa scegliere non solo cosa studiare, ma chi diventare», commenta Alberto Di Minin. Dello stesso avviso Christian Cipriani, che sottolinea come l’obiettivo sia formare studenti pronti a contribuire attivamente al benessere della società.

Tutte le informazioni e i dettagli sul bando sono disponibili sul sito ufficiale della Scuola.

Last modified: Aprile 22, 2026