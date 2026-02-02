ANAG, ultimi giorni per iscriversi al corso per aspiranti assaggiatori di grappa a Pisa

Written by admin• 4:42 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Ultimi giorni per iscriversi al corso di primo livello per aspiranti assaggiatori di grappa e acquaviti organizzato da ANAG, in programma a Pisa dal 10 febbraio al 10 marzo.

Il corso prevede cinque lezioni serali, rivolte sia ad appassionati sia a professionisti della ristorazione interessati ad approfondire la cultura del buon bere e ad acquisire competenze tecniche per una degustazione consapevole. Gli incontri si svolgeranno all’Enoteca Prosperini (Lungarno Buozzi 20), ogni martedì dalle 21 alle 23, e saranno condotti da docenti esperti ANAG, con degustazioni guidate di grappe e acquaviti.

Durante il percorso formativo i partecipanti apprenderanno le tecniche di assaggio, la storia e i metodi di distillazione, le normative di settore e l’unicità della grappa come eccellenza 100% italiana. L’ultima lezione sarà dedicata alla conoscenza dell’alcol e ai suoi effetti, con particolare attenzione al consumo responsabile.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, requisito necessario per accedere ai corsi ANAG di secondo livello, che prevedono un esame finale per conseguire la patente di assaggiatore.

Il corso è riservato ai soci ANAG, con possibilità di associarsi al momento dell’iscrizione.

Info e iscrizioni: corsi.toscana@anag.it

Telefono: 346 1484579

Last modified: Febbraio 2, 2026