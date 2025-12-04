Stefano Moreo tocca quota cento con la maglia del Pisa

Written by Antonio Tognoli• 12:53 pm• Pisa SC

PISA – Un altro giocatore del Pisa entra nel club dei centenari, stiamo parlando dell’attaccante nerazzurro Stefano Moreo, che dopo la sfida contro l’Inter ha totalizzato la centesima presenza in nerazzurro.

di Antonio Tognoli

I NUMERI IN SERIE A. Stefano Moreo è nato a Milano il 30 giugno 1993 arrivato all’ombra della Torre nel gennaio 2023 dal Brescia. Quest’anno ha segnato la sua prima doppietta in serie A il 2 novembre scorso al “Grande Torino” portando momentaneamente in vantaggio il Pisa per 2-0. Il 24 agosto 2025 ha fatto il suo esordio in massima serie, nella partita contro l’Atalanta pareggiata dai nerazzurri per 1-1. Ha totalizzato in stagione 13 presenze, 12 in serie A e una in Coppa Italia, totalizzando 598′ giocati con un rendimento sempre in ascesa. In sette occasioni è stato schierato dal primo, in cinque occasioni è subentrato ed una sola volta (a Bologna) è rimasto in panchina. Con la maglia del Pisa ha totalizzato 98 presenze delle 438 che contraddistinguono la sua carriera, realizzando in maglia nerazzurra 15 reti. Lo scorso anno con la promozione in serie A (la quarta in carriera), ha contribuito realizzando sette gol (record personale in cadetteria) con alla guida Filippo Inzaghi.

during the Italian serie A, 2025-2026 season, football match between Torino FC and Pisa SC on 02 November 2025 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli

PREMIAZIONE PRE GARA. Anche per lui, andrà in scena la doverosa celebrazione di un traguardo importante e prestigioso nell’immediato pre-gara della sfida Pisa-Parma in programma lunedì 8 dicembre (ore 15) alla Cetilar Arena. Il Presidente Giuseppe Corrado, assieme ai rappresentanti dell’Associazione Cento gli consegneranno la tradizionale maglia celebrativa e la targa ufficiale.

during the Italian serie A, 2025-2026 season, football match between Torino FC and Pisa SC on 02 November 2025 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli

Last modified: Dicembre 4, 2025