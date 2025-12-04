Carnasciali rieletto alla guida del COISP di Pisa

Written by admin• 12:49 pm• Attualità, Pisa

PISA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Segreteria Provinciale del COISP di Pisa.

Nella cornice del Cosmopolitan Golf Country Club di Tirrenia si è svolto ieri il IX Congresso Provinciale del COISP di Pisa, sindacato indipendente della Polizia di Stato.

L’assemblea, che ha visto una partecipazione rappresentativa degli iscritti, ha rinnovato all’unanimità la fiducia a Simone Carnasciali, confermandolo Segretario Provinciale Generale.

«Guardando al passato – ha dichiarato Carnasciali dopo la rielezione – riconosco sacrifici e momenti complessi, sempre affrontati nel massimo rispetto dei ruoli. Oggi posso dire che il duro lavoro ripaga. Il mio ringraziamento va a tutti i collaboratori: senza di loro questo risultato non sarebbe stato possibile. Il COISP è un sindacato sempre più forte, in crescita costante anno dopo anno».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Questore di Pisa, dott. Salvatore Barilaro, intervenuto ai lavori congressuali. Il segretario ha evidenziato come il suo contributo sia stato particolarmente apprezzato, soprattutto per il richiamo al ruolo centrale del sindacato all’interno della Polizia di Stato.

«Continuerò a lavorare con ancora maggiore impegno ed entusiasmo – ha concluso Carnasciali – per onorare la fiducia che gli iscritti hanno riposto in me e nella mia squadra. Auguro a tutte le donne e a tutti gli uomini del COISP pisano buon lavoro e buon sindacato».

