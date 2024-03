Stefano Moreo: “Il gol è stata una grande gioia, merito di Miguel”

Scritto da Antonio Tognoli• 7:33 pm• Pisa SC

PISA – Secondo gol stagionale per Stefano Moreo dopo quello realizzato contro il Brescia. Contro al sua ex squadra era poi finita in pareggio contro la Ternana la sua incornata è valsa tre punti.

“Era importante dare continuità al risultato di Cittadella. Abbiamo fatto fatica a livello di gioco. Avevamo troppa fretta nelle giocate , abbiamo fatto tanti errori e avuto fortuna. Il gol è stata una grande gioia. Miguel (Veloso) calcia molto bene gli angoli. Lavoro per migliorami ogni giorno. Vorrei segnare di più ma in primo piano c’è sempre la squadra.m prima del singolo”.

