Alberto Aquilani: “Ha vinto il cuore che i ragazzi hanno messo in questa partita”

Scritto da Antonio Tognoli• 7:38 pm• Pisa SC

PISA – Seconda vittoria consecutiva per il Pisa quest’anno non era mai capitato. Alberto Aquilani commenta nel dopo gara il successo ottenuto dai suoi contro la Ternana.

di Antonio Tognoli

“Moreo era stanco aveva dato tutto dovevo toglierlo, gli ho detto di resistere e ha fatto gol. Il merito è suo, non mio. Se lo merita io lo vedo tutti i giorni allenarsi ed è un ragazzo che si merita questa gioia. Ieri gli ho detto di pensare che non è sabato, ma giovedì perché vederlo allenare è uno spettacolo. La Ternana sapevo fosse una squadra forte aveva vinto a Palermo ha molto giovani che conosco bravi e spensierati. Il cuore che hanno avuto i ragazzi è stato premiato. Tante volte quest’anno abbiamo giocato bene e abbiamo perso oggi meno bene e abbiamo vinto. Il calcio è questo e bisogna dare valore a questa vittoria. Adesso guardiamo la partita con il Como, affronteremo nove partite difficili. Questa gara ci porta tante cose buone e ci permette di preparare la gara di Como nel migliore dei modi. perché c’è ancora tanto da migliorare. Il corteo che ci ha accompagnato allo stadio è stato bello. Ci ha emozionato. I tifosi devono essere orgogliosi di questa squadra che da il massimo per questa maglia. Andiamo a Como con entusiasmo e con il vento in poppa. Non ci precludiamo niente”.

Last modified: Marzo 9, 2024