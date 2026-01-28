Staff. Tanti auguri a Lorenzo Ferrari

Written by admin• 11:59 am• Pisa SC

PISA – Oggi è un giorno di festa in casa nerazzurra: Lorenzo Ferrari, preparatore atletico del Pisa Sporting Club compie 36 anni essendo nato a Pisa il 28 gennaio 1990.

di Maurizio Ficeli

Persona seria e dedita alla sua professione con grande applicazione, Lorenzo svolge un importante lavoro dietro le quinte per il nostro amato Pisa.

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti di tutta la tifoseria nerazzurra formula a Lorenzo Ferrari, tra l’altro conosciuto in città anche come socio ed istruttore della palestra “Four Fitness” di Ospedaletto, i migliori auguri di buon compleanno, che siano portatori di successi a livello personale e sportivo per lui e per i nostri amati colori Nerazzurri.

