Presentato a Volterra il libro “La casa senza porte”, progetto di poesia e salute mentale

Written by admin• 12:03 pm• Volterra

VOLTERRA – È stato presentato nei giorni scorsi a Volterra il libro La casa senza porte, frutto del lavoro del gruppo “Fatti di versi”, composto da pazienti e operatori dell’Unità funzionale Salute mentale adulti di Volterra, insieme a volontari del territorio.

Il gruppo partecipa a un percorso di espressione artistica attraverso la poesia, inserito tra le attività riabilitative e di socializzazione promosse dall’UFSMA, con l’obiettivo di favorire creatività, condivisione e partecipazione attiva.

La presentazione si è svolta nella Sala Melani della Casa Torre Toscano, grazie all’organizzazione dell’Università della Libera Età, ed è stata accompagnata dalla proiezione di un video reportage che ha raccontato il percorso e le attività del gruppo.

All’incontro hanno partecipato numerose autorità e rappresentanti delle realtà coinvolte: per il Comune di Volterra il sindaco Giacomo Santi e l’assessore Alessio Barbafieri, che hanno contribuito alla stampa del volume; per l’associazione La Torre di Montecatini Val di Cecina, Fabrizio Rosticci e Francesco Spila; per l’Università della Libera Età il presidente Luciano Nesi; per l’UFSMA Volterra la dottoressa Rita Scarselli. La struttura fa capo all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, diretta dal dottor Massimo Garbini.

Nel corso dell’evento gli autori hanno letto alcuni brani del libro, offrendo al pubblico un momento di forte intensità emotiva e riflessione. «È stata ribadita l’importanza della rete tra istituzioni e associazioni – spiegano gli operatori dell’UFSMA – per promuovere una visione della salute mentale centrata sulle persone, sulle relazioni e sulle risorse della comunità».

La UFSMA di Volterra ringrazia l’associazione Mondo Nuovo, i volontari Alessandro Togoli e Lorella Nardi, l’associazione La Torre di Montecatini Val di Cecina per il video reportage, la tipografia Bandecchi e Vivaldi, tutti gli operatori coinvolti e in particolare Elena Orzalesi.

FOTO TRATTA DA WIKIPEDIA.

Last modified: Gennaio 28, 2026