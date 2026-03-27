Written by Marzo 27, 2026 8:04 am Pisa SC

Staff Pisa Sc. Tanti auguri al Team Manager Ivan Sarra

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PISA – Festa grande nello staff nerazzurro. Ivan Sarra, team manager della squadra compie 37 anni, essendo nato a Latina il 27 marzo 1989.

     di Maurizio Ficeli 

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al team manager nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi per lui riguardo all’importante servizio che svolge nell’ambito organizzativo della squadra e della società nerazzurra. 

Ivan Sarra (foto di Francesco Cecchi)

Last modified: Marzo 23, 2026
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