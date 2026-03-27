Staff Pisa Sc. Tanti auguri al Team Manager Ivan Sarra

PISA – Festa grande nello staff nerazzurro. Ivan Sarra, team manager della squadra compie 37 anni, essendo nato a Latina il 27 marzo 1989.
di Maurizio Ficeli
La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al team manager nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi per lui riguardo all’importante servizio che svolge nell’ambito organizzativo della squadra e della società nerazzurra.
Ivan Sarra (foto di Francesco Cecchi)Last modified: Marzo 23, 2026