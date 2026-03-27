Minoranza lascia l’aula a Calcinaia: «Atti duplicati e nessun confronto nel merito»

Written by Redazione• 9:03 am• Calcinaia, Politica

CALCINAIA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali del gruppo Adesso Calcinaia: Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimenti e Marco Buggiani.

«Il gruppo consiliare di minoranza ha lasciato l’aula durante la discussione di quattro punti all’ordine del giorno, con l’obiettivo di lanciare un segnale chiaro e deciso a tutto il Consiglio comunale».

«Il nostro gruppo consiliare ha presentato quattro atti, discussi nel Consiglio comunale di ieri, su temi rilevanti per il territorio. La maggioranza, consapevole che le nostre proposte avrebbero potuto ottenere un voto unanime, ha scelto di ripresentarle inserendo una propria impostazione ideologica, con data e numero di protocollo successivi, evitando così il confronto nel merito e determinandone la bocciatura per ragioni esclusivamente politiche».

Dopo la discussione delle prime due mozioni presentate dal gruppo consiliare Adesso Calcinaia, i consiglieri di opposizione Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimenti e Marco Buggiani hanno abbandonato l’aula. Il capogruppo Ranfagni ha motivato così la decisione: «Annunciamo la nostra uscita dal Consiglio comunale durante la trattazione dei punti successivi, poiché riteniamo che si tratti di atti duplicati delle nostre proposte. È evidente la mancanza di volontà di riconoscere il lavoro svolto nel portare all’attenzione del Consiglio temi importanti e trasversali; pur di non approvarli nella loro forma originaria, si è preferito ripresentarli facendoli propri in modo che riteniamo scorretto e inappropriato».

«Una maggioranza responsabile avrebbe dovuto riconoscere il merito delle proposte, approvandole oppure coinvolgendo l’opposizione in una presentazione condivisa. Ricordiamo inoltre al Sindaco che il Consiglio comunale prevede la possibilità di emendare gli atti presentati da altri gruppi, mentre a Calcinaia si tende a ridurre il confronto al minimo, limitandosi ad approvare o respingere le proposte con i soli numeri della maggioranza», dichiarano i consiglieri.

«La maggioranza, invece di riproporre atti identici ai nostri, avrebbe potuto discuterli ed eventualmente modificarli: avremmo accolto con favore un confronto più approfondito, finalizzato anche a un’approvazione unanime. Tuttavia, la scelta è stata quella di procedere in autonomia. Inoltre, durante la seduta abbiamo presentato emendamenti al DUP in un’ottica costruttiva, ma anche questi sono stati respinti. È evidente che non vi è volontà di collaborazione con l’opposizione, che rappresenta comunque una parte della cittadinanza: una situazione che evidenzia difficoltà nel mantenere un clima di dialogo da parte del capogruppo Menicucci e del Sindaco Alderigi».

Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo Adesso Calcinaia: Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimenti e Marco Buggiani.

Last modified: Marzo 27, 2026