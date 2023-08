“Sport nei parchi”: pubblicato un nuovo bando dal Comune di Pisa

Scritto da admin• 1:01 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Il Comune di Pisa ha pubblicato il nuovo bando “Sport nei parchi” per individuare il soggetto sportivo che, insieme agli uffici del Comune, effettuerà la progettazione e successivamente organizzerà la gestione dell’area individuata all’intero del Parco Europa a Cisanello per realizzare il nuovo progetto per la promozione della pratica sportiva all’aperto.



Le associazioni sportive interessate a partecipare al bando hanno tempo fino al 31 agosto per presentare la domanda.

“Grazie al finanziamento che il Comune di Pisa si è aggiudicato con il bando “Sport e Salute” – dichiara l’assessore allo sport e impianti sportivi Frida Scarpa – a breve andremo a realizzare, all’interno del Parco Europa, un’area attrezzata per attività sportive che sarà gestita da un’associazione del territorio e proporrà attività gratuite rivolte a tutti i cittadini. Siamo convinti che le politiche pubbliche sportive debbano ripartire dalle attività di movimento di base, che vanno indirizzate a chi pratica lo sport in tutte le sue declinazioni. Dopo un primo bando pensato per l’area di via Frascani, insieme al Sindaco abbiamo ritenuto più idoneo il Parco Europa da poco inaugurato, proprio per riempire di nuovi contenuti l’area verde riqualificata, renderla sempre più vissuta e sicura, contribuendo con l’installazione delle attrezzature a rafforzare l’opera di rigenerazione urbana e di riqualificazione del tessuto sociale.”

“Lo sport all’aperto – prosegue l’assessore – è un fattore strategico per il miglioramento della qualità della vita, per la prevenzione e riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, fondamentale anche per incrementare la sicurezza urbana delle aree e diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e delle persone. Un’iniziativa a cui teniamo molto, con attrezzature per un valore di 25mila euro intercettate con il bando, che ci permetterà di rilanciare lo sport all’aperto, la socialità, il benessere psico-fisico rivolto agli abitanti del quartiere, con ricadute positive anche in termini di controllo del territorio svolto da cittadini e associazioni, che può funzionare da deterrente per il diffondersi di attività illecite. In futuro, se troveremo ulteriori fondi, stiamo pensando di realizzare sempre nel Parco Europa anche campi gioco dedicati ai ragazzi, per renderlo sempre più frequentato, vivo e sicuro.”

L’intento dell’Amministrazione è quello di creare un’area attrezzata per la pratica sportiva all’aria aperta destinata ad un’ampia utenza, prevedendo che le attrezzature possano essere utilizzate sia dagli adulti, come dagli utenti over 65 e dai giovani così come anche dagli utenti diversamente abili.

Il progetto “Sport nei parchi” nasce dal Protocollo d’Intesa firmato da Sport e Salute S.p.A. e ANCI con il quale si predispone un piano d’azione per l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività̀ sportive e motorie nei parchi urbani in favore di tutti i Comuni italiani. Il progetto del Comune di Pisa è stato ammesso e il contributo è stato concesso. Per realizzarlo è stata individuata come idonea, l’area a verde tra via Viale e via Frascani a Cisanello, in zona Isola Verde, dove verrà realizzata un’area per l’attività sportiva all’aperto attraverso l’installazione di nuove attrezzature costituite da due principali blocchi: un circuito a corpo libero composto da 8 attrezzi, che può essere utilizzato in contemporanea da un minimo di 8 utenti; 8 macchine polivalenti per l’allenamento isotonico e cardio, utilizzabili anche per bambini e utenti diversamente abili.

Il bando e tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito del Comune di Pisa al link https://www.comune.pisa.it/it/bando/bando-sport-nei-parchi-la-promozione-di-nuovi-modelli-di-pratica-sportiva-allaperto-area. L’ASD/SSDinteressata alla gestione gratuita dell’area dovràessere in possesso dei seguenti requisiti: essere iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni eSocietà Sportive dilettantistiche (Sport e Salute) pertutta la durata della convenzione d’adozione; avere la propria sede legale nel Comune di Pisa; sottoscrivere con il Comune un accordo della durata di un anno, eventualmente prorogabile, che stabilisca i termini dell’adozione e le modalità di svolgimento delle attività sportive, stabilendo un planning settimanale delle attività.

I soggetti interessati a partecipare devono far pervenire entro il termine perentorio delle ore 11,30 del giorno 31/08/23 a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pisa, posto in Lungarno Galilei, 42, Pisa, un plico chiuso, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso pubblico per la ricerca di un soggetto sportivo per la gestione di un’area a verde attrezzato all’interno del parco Europa – Cisanello”.

