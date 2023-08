Negato l’accesso agli atti al consigliere Auletta: quattro associazioni insorgono

Scritto da admin• 1:09 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Quattro associazioni ambientalistiche insorgono per la richiesta di visione degli atti e della documentazione relativa al Piano Integrato del Parco che è stata negata ad un consigliere comunale, Ciccio Auletta di Diritti in comune.

“Si tratta di un atto indebito che viola la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” secondo la quale l’accesso agli atti dipianificazione deve essere consentito anche in in fase istruttoria, nonché del comma 2 dell’Art. 36 della L.R. Toscana n. 65/2014 secondo il quale tutti gli Enti “assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza”.Il rifiuto dell’Accesso agli Atti, illegittimo di fronte alla richiesta anche di un semplice cittadino, è ancora più grave di fronte alla richiesta di un consigliere di un Comune della Comunità del Parco che ha il diritto-dovere di conoscere e controllare gli atti che riguardano il territorio amministrato, come sancito dall’art 43 comma 2 del T.U. Enti Locali DLGS N. 267/2000. Appare pertanto illegittimo che si risponda che il piano verrà reso pubblico dopo l’adozione da parte della Regione Toscana. Che trasparenza e partecipazione sarebbe mai questa? Come è possibile partecipare se non si conoscono i contenuti sui quali bisognerebbe esprimersi? Un segreto che non sembra valere per alcune forze politiche e alcuni “portatori d’interesse” (lobby) invece dettagliatamente informati come pubblicato a mezzo stampa. Il Parco continua a procedere con arroganti forzature procedendo fin dall’avvio del procedimento di redazione del Piano Integrato con mancanza di trasparenza e di partecipazione. Lo dimostrano i numeri: il Piano inviato in Regione è composto di almeno 41 elaborati cartografici e documentali. All’Albo Pretorio, allegati alla Delibera approvata dal Comitato Direttivo, e su tutto il Sito del Parco ci sono ad oggi solo 3 documenti e tutti del quadro valutativo (Rapporto Ambientale e VINCA), nulla di fatto sui contenuti pianificatori e programmatici del Piano. Senza conoscere come si può partecipare? Chiediamo al Presidente della Regione Toscana ed al Presidente del Parco di intervenire immediatamente per sanare questo inaccettabile vulnus pubblicando tutti i documenti che compongono il Piano Integrato sui siti istituzionali”.

Amici della Terra Versilia

Comitato Permanente per la Difesa di Coltano (MSRM)

Italia Nostra Versilia

La città ecologica aps

