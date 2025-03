Spezia – Pisa, è l’ora della verità

Written by Antonio Tognoli• 7:17 am• Attualità, Pisa, Pisa SC

Dopo una lunga settimana Aquilotti e nerazzurri sono pronti a scendere in campo all’Alberto Picco (fischio d’inizio ore 15). Moreo Out, Ballottaggio Abildgaard – Piccinini a centrocampo

PISA – L’attesa è finita. Oggi al Picco si giocherà il super derby tra Spezia e Pisa. Come annunciato da mister Luca D’Angelo, il grande ex della partita “sarà più importante per lo Spezia questa partita“, ma Inzaghi ha ribadito come il Pisa “non dovrà avere timore e giocare consapevole della propria forza“. Questi in sintesi gli elementi principali dell’attesa sfida dell’Alberto Picco (fischio d’inizio ore 15).

IL TIFO. Sugli spalti ci sarà il sold-out con quasi 12.000 biglietti venduti. La Curva Nord Maurizio Alberti che sabato pomeriggio ha salutato la squadra alla partenza non sarà della trasferta per i divieti imposti dalla fidelity card. Il tifo sicuramente ci rimette e perde sicuramente tanto colore. Dopo l’esodo di oltre 6.500 pisani a Reggio Emilia, saranno solo 474 i tifosi nerazzurri che affronteranno la trasferta in terra ligure. Il resto lo faranno davanti alla tv sulla piattaforma DAZN e Prime Video.

IN CAMPO. Proprio nella sfida alla sua ex squadra Luca D’Angelo toccherà le duecento presenze in serie B, contro Filippo Inzaghi che non lo ha mai battuto in carriera. Sul campo il Pisa purtroppo dovrà rinunciare a Stefano Moreo (risentimento muscolare) giocatore che fino ad oggi è stato imprescindibile per mister Inzaghi. All’attivo tre gol, ma soprattutto tante prestazioni maiuscole giocate da “tuttocampista” al servizio del gol con la sua immensa classe. Detto questo, non deve assolutamente essere un alibi, l’atteggiamento non deve cambiare. Davanti a Semper difesa a tre con Caracciolo, Canestrelli e Rus. Ballottaggio Abildgaard-Piccinini per un posto accanto a Marin in mediana. Mentre sulla fascia destra ci sarà il ritorno di Tourè e sulla sinistra la conferma di Angori. In avanti Lind unica punta, con il ballottaggio tra Morutan e Meister per ssostituire Moreo e naturalmente Matteo Tramoni che con le sue accellerazioni cercherà di mettere in difficoltà la robusta, ma tutt’altro che veloce retroguardia dello Spezia.

QUI SPEZIA. Mister Luca D’Angelo affronterà il Pisa con il “suo” 3-5-2. Tra i pali ci sarà Chichizola arrivato a gennaio dal Parma, che festeggerà la 150esima presenza con lo Spezia. Sulla linea difensiva certe le titolarità del capitano Hristov e Wisniewski. Dubbi sul terzo elemento: se Elia da poco recuperato tornerà titolare come quinto di centrocampo, Mateju appare favorito su Bertola per completare il pacchetto difensivo, diversamente il ceco sarà alzato sulla corsia di destra con Bertola schierato dal primo minuto. A centrocampo certi di una maglia da titolare il play Salvatore Esposito e l’esterno sinistro Reca. Vignali e Bandinelli dovrebbero fungere da mezze ali. In attacco con Pio Esposito spazio a Lapadula, che rientra dalla squalifica.

L’ARBITRO. La sfida sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, internazionale, uno degli arbitri di maggiore esperienza nella CAN, ma che nelle sue precedenti tre direzioni con il Pisa ha visto uscire vincenti una sola volta i nerazzurri. Lo scorso anno arbitrò Pisa – Spezia 2-3 all’Arena dove D’Angelo sconfisse Aquilani e iniziò con gli Aquilotti la scalata alla salvezza.

Last modified: Marzo 9, 2025