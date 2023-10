Spezia – Pisa 0-0. Due pali e molti errori. Al “Manuzzi” finisce con un giusto pari

Scritto da Antonio Tognoli• 3:28 pm• Pisa SC

PISA – Finisce con un pareggio a reti bianche (0-0) al “Manuzzi” di Cesena tra Spezia e Pisa, in una gara in cui le due squadre hanno provato a vincere. Alla fine ne è uscito un pareggio che non risolve i problemi di realizzazione e di punti delle due formazioni che continuano ad arrancare.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Esteves sostituisce lo squalificato Barbieri in casa nerazzurra Beruatto confermato a sinistra. Barberis, Marin e Piccinini completano la linea mediana con Torregrossa e Moreo in attacco. Nello Spezia Dragowski assente a difesa dei pali della porta aquilotta: al suo posto ecco Jeroen Zoet. Muhl in difesa prende il posto dell’infortunato Bertola. Mister Alvini conferma la formazione che ha battuto la Feralpisalò con Elia ancora preferito a Cassata sulla destra e Antonucci a Verde coppia d’attacco. Un centinaio i tifosi del Pisa che hanno raggiunto l’Orogel Manuzzi di Cesena.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Spezia in bianconero. Partono forte gli Aquilotti che colpiscono dopo appena un minuto la traversa con Pio Esposito che anticipa Leverbe ed a Nicolas battuto colpisce l’incrocio dei pali. Il Pisa si salva alla prima occasione. I nerazzurri riescono ad arginare la furia spezzina. Per lo Spezia ci prova ancora Kouda dalla distanza: palla alta. Il Pisa si fa vedere in avanti con Esteves, ma i nerazzurri non riescono ad impensierire Zoet che sostituisce Dragowski assente perché dovuto tornare a casa per gravi problemi familiari. Il Pisa pian piano prende campo ed è pericolosa dopo il cooling break. Torregrossa porta palla su azione di ripartenza con la sfera che termina sui piedi di Esteves il suo diagonale finisce sul palo a Zoet battuto. Sul proseguo dell’azione fallo laterale per il Pisa con la possibilità di concludere da i sedici metri di Barberis, ma Zoet blocca a terra il tiro non irresistibile del 51 nerazzurro. Non c’è un attimo di tregua: Caracciolo respinge una conclusione ravvicinata di Pio Esposito. Poi ancora in occasione per il Pisa su uno sbaglio in uscita dello Spezia ma Piccinini dal limite non fa di meglio che guadagnare un corner, dal quale nasce un colpo di testa di Moreo che però termina ampiamente a lato. Si rimane sullo 0-0. Sono molte le imprecisioni da una parte e dall’altra: Bandinelli impegna Nicolas con una conclusione insidiosa. Kouda si presenta solo davanti a Nicolas che esce a valanga su di lui e salva tutto. Sono tre i minuti di recupero. Il Pisa difende lo 0-0, lo Spezia non riesce a trovare la via del gol. Si va al riposo sul risultato a reti bianche tra Spezia e Pisa.

IL SECONDO TEMPO. Nessuna variazione nelle formazioni ad inizio ripresa. Il Pisa parte molto bene e mette in difficoltà lo Spezia con una girata di Moreo ampiamente a lato su cross di Marin. Poco dopo ci prova Beruatto con l’esterno sinistro, dal limite palla sul fondo. Al 5’ altra grande occasione per il Pisa: Piccinini spizza di testa per Torregrossa il quale passa in mezzo a due difensori e calcia con il sinistro con Zoet chiamato alla parata più difficile della partita. Torregrossa però nell’occasione poteva fare meglio. Lo Spezia risponde con un colpo di testa di Salvatore Esposito che impegna Nicolas dopo un cross da destra di Kouda che aveva avuto la meglio su Beruatto. Un buon momento per lo Spezia. Ingenuità di Piccinini che concede un angolo dal quale nasce ancora un occasione per Antonucci ma il suo tiro a giro è deviato in corner da Nicolas. Il portiere nerazzurro è ancora provvidenziale su deviazione ravvicinata di Pio Esposito. Palla bloccata a terra. Il Pisa soffre alcuni minuti ma quando si porta avanti si fa pericoloso. Torregrossa apre a sinistra per Beruatto il quale viene contrastato. Doveri prima ammonisce Elia e poi va al Var e annulla la punizione dal limite per il Pisa e il cartellino ad Elia. Decisione che farà discutere con Aquilani che non sembra molto convinto. Il Pisa però insiste ed ha ancora una grande occasione con Leverbe sugli sviluppi di un corner, palla di poco alta sopra la traversa. Mister Alvini manda in campo Cassata e Moro per Elia e Pio Esposito. Intanto Moreo da destra con un cross imbecca Torregrossa che di testa però spedisce alto. Al minuto 72 primi due cambi anche per Aquilani: dentro Valoti per Esteves e Mlakar per Torregrossa. Le due squadre danno l’impressione di aver speso tanto. Nello Spezia dentro Zurkowski per Bandinelli e Verde per Antonucci. Dal punto di vista tattico cambia poco conta solo la freschezza atletica in questo finale. Moreo vittima di crampi costretto ad uscire a dieci minuti dalla fine al suo posto Lisandro Tramoni. Ultimi minuti molto spezzettati al Manuzzi di Cesena. Dagli spalti piove qualcosa su Beruatto che si accascia al suolo. Verde sotto gli occhi del direttore di gara commette un fallo evidente. Giallo netto che poco dopo arriva anche per Nicolas, Salvatore Esposito, L. Tramoni e Moro. Si giocherà fino al 100’ al “Manuzzi” con più di otto corposi minuti di recupero assegnati da Doveri. C’è tempo anche per l’espulsione di Ekdal al 100’ per un fallo di reazione su Calabresi. Finisce in parità al Manuzzi tra Spezia e Pisa.



SPEZIA – PISA 0-0



SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Amian, Muhl, Nikolaou; Elia (65’ Cassata), S. Esposito, Bandinelli (79’ Zurkowski) Reca; Kouda (95’ Ekdal) P. Esposito (65’ Moro) Antonucci (79’ Verde). A disp. Zovko, Mourinho, Serpe, Cipolli, Zipot, Krollis, Corradini, Gelashvili. All. Massimiliano Alvini.

PISA (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Leverbe (93’ Calabresi), Esteves (72’ Valoti) Piccinini, Barberis (93’ Veloso), Marin, Beruatto; Moreo (80’ Tramoni L.) Torregrossa (72’ Mlakar). A disp. Loria, Campani, Hermansson, Nagy, Vignato, Jureskin, Masucci. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma

NOTE: Giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Verde (S), Nicolas (P), Salvatore Esposito (S), Tramoni L. (P), Moro (S). Angoli 6-3. Rec pt 3’, st 8’. Spettatori 1254 di cui 91 ospiti

