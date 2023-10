Antonio Caracciolo: “Per vincere servirà qualcosa in più a livello di personalità. Prendiamoci questo punto”

Scritto da admin• 8:25 pm• Pisa SC

CESENA – Il commento alla gara fra Spezia e Pisa da parte del difensore Antonio Caracciolo, il mitico “Comandante “ritornato in campo a tempo pieno nel dopo gara è contento del punto conquistato.

di Maurizio Ficeli

“In gare come queste, quando non si riesce a vincere, basta anche non perdere. Certo avremmo voluto vincere, ma va bene così, anche se dobbiamo ancora migliorare, ma oggi ci prendiamo questo punto, sfruttando poi la sosta per cercare di migliorare dal punto di vista tecnico e tattico. Oggi siamo riusciti a portare a casa un punto prezioso, anche se dobbiamo cercare di avere più tranquillità e personalità in certe situazioni e per vincere servirà qualcosa in più a livello tecnico di spirito oltre che di personalità”.

