Daniele Meucci trionfa alla Pisa Half Marathon 2023

Scritto da admin• 3:11 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

PISA – Un Daniele Meucci reduce dal decimo posto ai Campionati Mondiali di Budapest trionfa domenica 8 ottobre 2023 alla Pisa Half Marathon, giungendo in perfetta solitudine a tagliare il traguardo in Piazza dei Miracoli nel tempo di 1.04’22”, lasciando a debita distanza il keniano Simon Kibet Loitanyang, che conclude in 1.05’42 con il podio completato dall’altro azzurro Stefano La Rosa, più attardato in 1.08’27” a precedere l’altro keniano naturalizzato italiano Emanuel Daniel Chergut, buon quarto in 1.09’01”.

di Giovanni Manenti

Pronostico rispettato, dunque in questa 17esima edizione della Pisa Half Marathon, ed anche se non è stato migliorato il record della Manifestazione – stabilito lo scorso anno dal keniano Bernard Musau Wambua in 1.00’41” – la stessa ha regalato al pubblico pisano presente lungo il percorso ed all’arrivo nel sempre affascinante e suggestivo scenario di Piazza dei Miracoli la gioia di vedere il proprio beniamino Daniele Meucci aggiudicarsi la prova con una facilità a dir poco disarmante, avendo preso decisamente la testa della gara poco dopo metà percorso e presentandosi sul filo di lana in condizioni di smagliante freschezza che hanno fatto ipotizzare che, forse, avrebbe anche potuto pensare al primato della gara.

Stesso esito la prova femminile, che aveva nella ruandese Clementine Mukandanga la grande favorita, reduce dall’aver partecipato la scorsa settimana ai Campionati Mondiali di Mezza Maratona a Riga e che ha fatto il vuoto alle propria spalle, aggiudicandosi la gara con il tempo di 1.12’23” (ottava assoluta nella Classifica Open), con la piazza d’onore a beneficio della keniana Emily Chepkemoi Cherobon – che quindi giorni fa si era aggiudicata in 1.15’16” la Ferrara Half Marathon – che ha concluso in 1.15’26” a precedere la prima delle italiane, vale a dire Alice Franceschini, che ha completato il podio in 1.17’25” , mentre la quarta, Rosalba Giansante, ha accusato un pesante distacco, tagliando il traguardo in 1.25’44”.

Le emozionanti conclusioni delle due gare della Pisa Half Marathon hanno fatto passare un po’ in sottordine l’esito della 10 Chilometri non competitiva che quest’anno aveva anche un significato particolare in quanto dedicata alla memoria della Dr,ssa Barbara Capovani, tragicamente scomparsa la scorsa primavera e che ha comunque fatto registrare due brillanti affermazioni in entrambi i settori maschile e femnminile, in quanto i rispettivi vincitori – Carlo Masoero di Torino ed Agnese Tozzato di Magliano Veneto, hanno tagliato il filo di lana con ampio margine sui più immediati inseguitori/rici.

Condividi la notizia:

Last modified: Ottobre 8, 2023