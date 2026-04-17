Spazio MUMU, torna il Gran Varieté: spettacolo per tutta la famiglia

Written by Redazione• 11:13 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prosegue allo Spazio MUMU la rassegna “MUMU Gran Varieté”, che domenica 19 aprile alle ore 18 torna con il terzo appuntamento, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Sul palco la Compagnia Begheré con “Solo duo ensemble”, uno spettacolo di teatro fisico e giocoleria che intreccia poesia, comicità e abilità circense in una performance dinamica e sorprendente. Uno show adatto a tutta la famiglia, capace di trasportare gli spettatori in un universo dove realtà e immaginazione si fondono, gli oggetti sembrano animarsi e la gravità lascia spazio alla leggerezza.

Il titolo racchiude l’essenza dello spettacolo: essere soli, in coppia o insieme, in un continuo gioco di equilibri tra corpi, emozioni e oggetti. Un’esperienza teatrale condivisa, arricchita da un’atmosfera conviviale con bar aperto per tutta la serata.

Fondata nel 2013 sulle Alpi Apuane da Margherita Cortopassi e Giuseppe Tornillo, la Compagnia Begheré si distingue per uno stile accessibile e al tempo stesso raffinato, capace di parlare a grandi e piccoli attraverso movimento, ritmo e immagini evocative.

Il biglietto costa 8 euro per gli adulti (consumazione inclusa) e 6 euro per i bambini sotto i 12 anni. È richiesta la tessera annuale MUMU/Entes (5 euro). Posti limitati, prenotazione consigliata telefonicamente o via WhatsApp al numero 371 6520416. Maggiori informazioni su www.spaziomumu.com.

Last modified: Aprile 17, 2026