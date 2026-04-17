Dal campo alla tavola: a VerdePisa il mercato contadino di Coldiretti

Written by Redazione• 10:43 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – A VerdePisa protagonista anche il cibo contadino. Accanto a fiori e piante, la mostra mercato del florovivaismo promossa dal Comune di Pisa e Pisamo accende i riflettori su alimentazione sana, filiera corta e Dieta Mediterranea.

Domenica 19 aprile, per tutta la giornata (dalle 10 alle 20), Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà l’edizione straordinaria del mercato di Campagna Amica, con i produttori di Coldiretti Pisa direttamente in città. Un’occasione per acquistare prodotti genuini a chilometro zero, degustare specialità contadine e scoprire il legame tra terra, ambiente e salute.

Non mancheranno anche momenti dedicati ai più piccoli, con laboratori didattici sulla stagionalità dell’orto e attività creative per avvicinare i bambini al mondo dell’agricoltura.

Tra i prodotti in vendita: frutta e verdura di stagione, olio, vino, farine, formaggi, salumi, legumi, pasta e conserve, oltre a proposte di street food contadino.

“VerdePisa è un’opportunità importante per riportare i nostri produttori nel centro storico e promuovere il valore del cibo sano, sostenibile e trasparente – spiega Marco Pacini, presidente Coldiretti Pisa –. È un modo concreto per avvicinare cittadini e turisti a un’agricoltura di qualità, fatta di imprese e famiglie che lavorano ogni giorno sul territorio”.

Un appuntamento che unisce gusto, educazione alimentare e valorizzazione delle eccellenze locali nel cuore della città.

Last modified: Aprile 17, 2026