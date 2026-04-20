Al via i lavori di asfaltatura dello svincolo della Fipili di Montopoli Valdarno

Written by Redazione• 1:10 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI VALDARNO – A partire dalla serata di lunedì 20 aprile, cominceranno i lavori di asfaltatura dello svincolo della Fipili di Montopoli in Val d’Arno. Per questo motivo è stata ordinata la chiusura temporanea al traffico della SS 67 Tosco Romagnola nel tratto tra il km 27+900 e il km 28+600.

I lavori si svolgeranno dal 20 aprile al 25 aprile, esclusivamente in fascia notturna, dalle 22:00 alle 06:00, sono esclusi i giorni festivi.

PERCORSI ALTERNATIVI CONSIGLIATI

– Da Montopoli/Capanne: deviazione su Via Fonda verso Santa Maria a Monte.

– Da Marti: deviazione su Via Chiecina.

– Da San Romano: deviazione verso il ponte di Santa Maria a Monte tramite via Campania o verso Santa Croce e San Miniato.

– Da Casteldelbosco: proseguire sulla SS 67 in direzione Pontedera.

– Dalla S.G.C. FI-PI-LI: l’uscita di Montopoli sarà chiusa. Utilizzare le uscite di Pontedera o Santa Croce e San Miniato.

«Siamo felici che Anas abbia accolto le nostre richieste – commenta la sindaca Linda Vanni – dopo l’intervento di Città Metropolitana con l’asfaltatura delle rampe di accesso alla superstrada questi lavori completeranno un’area cruciale per il nostro territorio. Un intervento atteso dalle centinaia di persone che quotidianamente passano da questo svincolo. Grazie ad Anas per intervenire su un tratto fondamentale per la nostra sicurezza stradale».

Last modified: Aprile 20, 2026