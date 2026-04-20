Nuova gestione per il Bagno Roma: Vincenzo Abbruscato tra continuità e valorizzazione del Litorale

Written by Redazione• 12:55 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Nuova gestione per il Bagno Roma di Tirrenia (Viale del Tirreno n.28), storico stabilimento balneare del litorale pisano, che inaugura una nuova fase della propria attività sotto la guida di una gestione giovane, quella di Vincenzo Abbruscato, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione.

Al taglio del nastro della nuova gestione erano presenti il Presidente SIB Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, il Presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni, gli Assessori del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e Virginia Mancini, il Consigliere comunale Maurizio Nerini, il Presidente del gruppo Edicole Snag Confcommercio Pisa Luca Ravagni e Referente sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi.

“Inizio dal Bagno Oasi, che ho gestito per sei anni” racconta Abbruscato. Dal 2020 ho avviato quell’esperienza, poi ho conosciuto Fontani e lo scorso anno ho iniziato anche l’attività di ristorazione al Bagno Roma. Successivamente è arrivata l’occasione di prenderne la gestione”.

La struttura si presenta oggi rinnovata, con nuovi servizi e spazi dedicati all’ospitalità e all’intrattenimento: “Il bagno è stato dotato di attrezzature nuove, gazebi sulla spiaggia, un’area aperitivo in terrazza e quattro campi da beach volley. Abbiamo inoltre ripreso l’animazione per bambini il sabato e la domenica pomeriggio”.

“Sono emozionatissimo per questa nuova esperienza” conclude Abbruscato.

Sul valore dell’investimento e sulle prospettive del litorale pisano è intervenuto anche il Presidente SIB Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani: “Credo si possa intuire la volontà di mettere al centro le strutture, che devono essere rinnovate e ringiovanite in un percorso naturale”.

“È importante che il Litorale pisano sia oggetto di investimenti e miglioramenti. Questo dimostra che le persone vogliono bene a questo territorio, creando lavoro e nuove opportunità. È il segno della volontà di intraprendere nuovi progetti”.

“Mi auguro che non si spaventino o si preoccupino coloro che vogliono investire, tra bandi, gare e aste, in una situazione spesso caratterizzata da incertezza e precarietà. Servirebbe maggiore sicurezza per chi decide di investire”.

“La nuova gestione del Bagno Roma rappresenta un segnale importante per tutto il Litorale pisano” commenta il Direttore Generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “È la dimostrazione concreta di come, quando si creano le condizioni giuste, i giovani imprenditori scelgono di investire, innovare e valorizzare strutture storiche del territorio”.

“Come Confcommercio Pisa sosteniamo con convinzione questi percorsi, perché significano lavoro, sviluppo e continuità per l’intero sistema turistico locale. È però fondamentale che chi investe possa contare su un quadro più stabile e certo, senza eccessi di burocrazia e incertezze normative che rischiano di frenare energie e progettualità.”

Last modified: Aprile 20, 2026