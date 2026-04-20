“Sport per tutti 2025/26”: Sono 345 i beneficiari del contributo

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PISA – Sono 345 i beneficiari del contributo “Sport per Tutti 2025/26”, rivolto alle famiglie e finalizzato a sostenere la pratica sportiva di bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni.

Il contributo, pari a 150 euro per ciascun bambino o ragazzo (fino a un massimo di 450 euro per nucleo familiare), sarà erogato sotto forma di voucher direttamente ai soggetti sportivi accreditati, a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dalle famiglie per l’attività scelta. Per la misura l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione complessivamente 60 mila euro.

“Con l’approvazione della graduatoria – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa – diamo continuità a un intervento importante per le famiglie pisane. Lo sport rappresenta un diritto sancito dalla Costituzione all’articolo 33, a cui come Amministrazione diamo concreta attuazione. È inoltre una fondamentale opportunità di crescita per bambini e ragazzi: sostenere economicamente l’accesso alle attività sportive significa investire nel loro benessere, nella socialità e nella qualità della vita della nostra comunità. Con questa misura mettiamo a disposizione 60 mila euro, che si aggiungono ai 100 mila euro destinati ai contributi ordinari per le associazioni sportive del territorio, per un totale di 160 mila euro complessivi dedicati allo sport pisano, in aumento rispetto ai 135 mila euro dello scorso anno. A queste risorse si affiancano iniziative come la Notte Bianca dello Sport, pensate per valorizzare e dare visibilità alle realtà sportive cittadine. Si tratta di un impegno concreto per sostenere e rafforzare il tessuto sportivo locale. Crediamo fermamente nello sport come cultura del movimento e come strumento di benessere psicofisico, inclusione, aggregazione, socialità e apprendimento delle regole: valori che intendiamo continuare a promuovere in ogni iniziativa rivolta a giovani e famiglie“.

Alla scadenza del bando sono pervenute 355 domande; al termine delle verifiche amministrative, 345 sono risultate valide e ammissibili secondo i requisiti previsti. Contestualmente all’approvazione della graduatoria dei beneficiari è stato approvato anche l’elenco dei soggetti sportivi accreditati al progetto, presso i quali sarà possibile utilizzare i voucher.

Graduatoria ed elenco dei soggetti accreditati sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Pisa, al link: https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Sport-per-tutti-2025-2026-Approvazione-graduatoria-dei-beneficiari.

Last modified: Aprile 20, 2026