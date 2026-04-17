Calci investe sui più piccoli: cortile della materna completamente riqualificato

Written by Redazione• 11:22 am• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCI – Conclusi in meno di un mese i lavori di riqualificazione del cortile della scuola dell’infanzia di via della Propositura, che torna così a disposizione di bambine e bambini come spazio sicuro per il gioco e le attività all’aperto.

L’intervento, atteso da tempo e condiviso con la dirigenza dell’Istituto comprensivo “Ilaria Alpi”, è stato realizzato dal Comune di Calci con un investimento di 57mila euro di risorse proprie.

L’area interessata, di circa 470 metri quadrati, è stata completamente rinnovata: circa 300 metri quadrati sono stati coperti con erba sintetica, mentre altri 125 sono stati destinati a un’area giochi in gomma colata antitrauma. In precedenza erano già stati effettuati interventi di sistemazione del terreno e di miglioramento del sistema di drenaggio, con nuove canalette e tombini per la gestione delle acque piovane.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare il personale tecnico del Comune, la direzione lavori, la ditta esecutrice, il personale scolastico e l’Istituto comprensivo per la collaborazione che ha permesso di portare a termine l’opera in tempi rapidi e con disagi minimi per l’attività didattica.

Last modified: Aprile 17, 2026