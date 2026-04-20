Spettacolo teatrale “Sebben che siamo donne” nell’Auditorium della Scuola Media Pisano di Calci

Written by Redazione• 1:05 pm• Calci, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALCI – In occasione dell’80° anniversario del voto alle donne e delle celebrazioni del 25 Aprile, il Direttivo ANPI di Calci invita tutte le cittadine e i cittadini allo spettacolo, a ingresso gratuito, “Sebben che siamo donne” che si svolgerà: Mercoledì 22 aprile alle ore 21 nell’Auditorium della Scuola Media “Giunta Pisano” di Calci

Lo spettacolo nasce da un intenso percorso personale e storico, come raccontato dalla regista e attrice Daniela Bertini:

“Qualche mese fa, mentre ero immersa in una piccola ma turbolenta tempesta personale, sono rimasta affascinata dalla lettura delle biografie delle nostre Madri Costituenti. In quel momento, scoprire le loro storie personali, i primi anni, le loro scelte giovanili, le vicende e le persone che hanno segnato le loro scelte civili e politiche, mi ha dato forza ed energia per affrontare il quotidiano vivere quando questo richiede impegno, fatica, respiri profondi e sguardo positivo al domani.

Questo spettacolo è nato così. Per la voglia di raccontare un pezzo di storia ma anche di trasmettere voglia di fare, di guardare oltre, di attingere alle nostre forze per superare gli ostacoli.

Così come hanno fatto molte di queste donne che noi raccontiamo.”

Un’occasione importante per riflettere insieme sulla storia dell’emancipazione femminile, sull’impegno civile e sul valore della partecipazione.

Last modified: Aprile 20, 2026