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Quarto concerto per Vespri d’Organo: Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, prima donna al Grand-Orgue di Saint-Sulpice, in concerto al Duomo di Pisa

PISA – Quarto appuntamento sabato 25 aprile alle ore 17 con la terza edizione di Vespri d’Organo in Cattedrale, la rassegna organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano che unisce grande musica sacra e riflessione spirituale nella cornice del Duomo di Pisa.

Dopo Jan Liebermann, Ferruccio Bartoletti e Antonio Galanti, sale alla consolle dell’organo a canne Mascioni opus 1039, strumento di straordinaria ricchezza timbrica, con 69 registri e 5119 canne, Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, figura di riferimento nel panorama organistico internazionale e dal 2023 titolare del Grand-Orgue di Saint-Sulpice a Parigi: la prima donna a ottenere questo incarico in una delle tre grandi “tribune” della capitale francese. Nel 2024 è stata insignita del titolo di Chevalier de la Légion d’Honneur. Il concerto, ad ingresso libero senza prenotazione, propone alcuni capisaldi della letteratura organistica ottocentesca, come la sesta Sonata per organo di Mendelssohn o la Toccata di Widor, ultimo movimento della sua quinta Sinfonia per organo, superbo esempio di un nuovo stile compositivo ispirato alla scrittura orchestrale che Widor sviluppò avendo a disposizione il grande organo dell’Église di Saint-Sulpice, costruito dal celebre organaro francese Aristide Cavaillé-Coll. Completano il programma due brani tardo-romantici: il meditativo Preludio funebre del francese Ropartz e la virtuosistica Toccata in re minore di Renaud. La raffinata arte improvvisativa di Sophie-Véronique Cauchéfer-Choplin trova infine spazio nelle sue Improvisations sur des thèmes donnés.

Come da tradizione della rassegna, il concerto sarà introdotto da una riflessione spirituale a cura di Mons. Severino Dianich proseguendo in questa originale formula “concertistica” che valorizza la musica come momento di profondo raccoglimento e di elevazione spirituale.

Il ciclo Vespri d’Organo si concluderà il 30 maggio con l’ultimo appuntamento affidato a László Fassang.

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin

Nata in una famiglia di musicisti, compie i suoi primi studi a Le Mans, per poi diplomarsi al Conservatorio di Parigi. Organista titolare della Chiesa di Saint Jean-Baptiste de la Salle dal 1983 al 2013, dal 2023 è titolare del Grand-Orgue di Saint-Sulpice. È la prima donna ad aver ottenuto questo incarico in una delle tre grandi “tribune” parigine. Musicista di profonda sensibilità ed eccellente improvvisatrice, tiene concerti in tutto il mondo come solista o con orchestra. Si è esibita al festival “Jazz à Saint-Germain-des-Prés” insieme all’organista statunitense Rhoda Scott e ha collaborato con diversi attori alla realizzazione di spettacoli musicali per organo e voce recitante. Ha realizzato l’accompagnamento musicale di numerosi film muti — tra cui La Passion de Jeanne d’Arc di Dreyer — ospite della Festa del Cinema di Parigi e di numerosi altri festival del cinema. Visiting Professor alla Yale University, dal 2008 insegna al Royal College of Music di Londra; tiene masterclass di interpretazione organistica e improvvisazione in tutta Europa e negli Stati Uniti. Nel 2024 è stata insignita del titolo di Chevalier de la Légion d’Honneur.

Programma

Joseph-Guy-Marie Ropartz (1864 – 1955)

Prélude funèbre



Albert Renaud (1855 – 1924)

Toccata in re minore

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)

Sonata per organo op.65 n.6

Corale. Andante sostenuto – Allegro molto

Fuga. Sostenuto e legato

Finale. Andante

Charles-Marie Widor (1844 – 1937)

Toccata

dalla Symphonie pour orgue n.5

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (1959)

Improvisations sur des thèmes donnés

Last modified: Aprile 20, 2026