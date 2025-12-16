Written by Dicembre 16, 2025 4:59 pm Pisa, Attualità, Attualità, Cascina

Sp31 Cucigliana-Lorenzana mercoledì 17 dicembre modifiche alla viabilità per eseguire lavori a cura della Provincia di Pisa

CASCINA – Modifiche alla viabilità per mercoledì 17 dicembre lungo la SP 31“Cucigliana Lorenzana” dal km 16+700 al km 17+000, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 18:00

Si tratta di importanti lavori, a cura dell’ente provinciale, di sistemazione idrogeologica del versante, i cui particolari interventi richiedono una chiusura completa al traffico. Ci scusiamo con la cittadinanza ma si tratta di lavori finalizzati a una sempre maggiore sicurezza“, afferma il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori

È garantita la possibilità del passaggio nel tratto in chiusura dei mezzi di soccorso e/o in fase di emergenza. Le modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate su strada.

