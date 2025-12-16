Cagliari – Pisa, tutte le info sui biglietti

Written by admin• 4:05 pm• Pisa SC

PISA – I biglietti per assistere alla sfida casalinga dei rossoblù saranno disponibili – presso le ricevitorie Autorizzate Ticket One, online su cagliaricalcio.ticketone.it/ e al Ticket Service di Piazza Unione Sarda a Cagliari – dalle ore 16 di mercoledì 10 dicembre in prelazione per i possessori della membership “Islanders” (solo online inserendo il codice “Islanders” e non nei punti vendita, fino alle 15.59 di giovedì 11 dicembre). Con il proprio codice Islanders si possono acquistare fino a 2 biglietti.

La vendita libera inizierà dalle ore 17 di giovedì 11 dicembre.

I Punti Vendita abilitati, compreso quello di Piazza L’Unione Sarda, saranno attivi per la vendita.

Fase 1: 10/12 dalle ore 16 con prelazione d’acquisto per Islanders fino alle ore 15:59 del 11/12

Fase 2: dalle ore 17 di giovedì 11 dicembre.

Orari di apertura del Ticket Service di Piazza Unione Sarda:

Lo Store di Piazza Unione Sarda, fino al 24/12, sarà aperto dalle 9:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 20 (sabato e domenica compresi)

Il servizio di vendita dei biglietti rimarrà attivo durante tutta la stagione, con la possibilità di acquistare anche biglietti per i settori riservati ai tifosi diversamente abili (Distinti e Curva Sud).

SETTORE E PREZZI:

INTERO

Curve: €25

Distinti: €60

Tribuna Blu: €90

Tribuna Rossa: €120

RIDOTTO DONNA, UNDER 18 E OVER 65

Curve: –

Distinti: €40

Tribuna Blu: €60

Tribuna Rossa: €80

Prevendita: €2 su tutti i canali di vendita

SETTORE OSPITI:

I biglietti del settore ospiti sono in vendita dal 17/12 ore 10:00 fino alle ore 19:00 del 20/12 nei punti vendita Ticket One ed on line (www.ticketone.it/help/outlets/ https://cagliaricalcio.ticketone.it/catalog),

ll costo di un singolo tagliando intero è di 25€ e sono previsti i diritti di prevendita.

Restrizioni alla vendita:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Pisa Sporting Club 1909” in data antecedente al 15/12/2025.

I residenti nella Regione Toscana esclusa la Provincia di Pisa potranno acquistare nel settore ospiti anche se non sottoscrittori della Fidelity Card del Pisa Sporting Club 1909.

Si ricorda che i biglietti del settore ospiti NON saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di biglietto.

Su https://cagliari-ticketag.ticketone.it/ sarà possibile base alla disponibilità del momento vendere/acquistare il rateo abbonamento (CLICCA QUI).

Sarà a disposizione dei tifosi rossoblù il servizio navetta “Wegoo”. Un modo facile e comodo per raggiungere l’Unipol Domus dall’hinterland cittadino in occasione delle partite casalinghe. Un’iniziativa che, allo stesso tempo, punta a promuovere la mobilità sostenibile, in linea con il manifesto etico del Club, “BeAsOne”. | CLICCA QUI PER I DETTAGLI SUL PROGETTO

SCARICA L’APP WEGOO – CLICCA QUI!

I tifosi rossoblù con disabilità avranno a disposizione un nuovo servizio di mobilità sostenibile e inclusiva. Grazie alla collaborazione tra Cagliari Calcio e CTM, infatti, il servizio Amicobus verrà esteso anche alle gare all’Unipol Domus, per garantire un accesso allo stadio comodo, sicuro e senza barriere. | CLICCA QUI PER I DETTAGLI SUL SERVIZIO

I tifosi con disabilità residenti fuori dalla Città Metropolitana di Cagliari potranno acquistare i biglietti inviando una richiesta all’indirizzo biglietteria@cagliaricalcio.com, a partire dall’apertura della vendita libera (11 dicembre ore 17) e fino a esaurimento posti.

Le richieste inviate prima delle ore 17 non verranno prese in considerazione. Le domande saranno evase in ordine cronologico di ricezione, fino a esaurimento posti disponibili.

I diversamente abili residenti nella provincia della città metropolitana di Cagliari potranno acquistare i biglietti presso il Ticket Service di Piazza Unione Sarda (fino ad esaurimento posti).

Gli omaggi legati alla Normativa Under 14 che è indirizzata a promuovere iniziative a sostegno dei valori dello sport e a incoraggiare il ritorno delle famiglie negli stadi, si potranno richiedere esclusivamente presso il Ticket Service di Piazza Unione Sarda. Sarà necessario consegnare l’autocertificazione attestante il grado di parentela ed i documenti di identità del minore e dell’accompagnatore. Iniziativa valida fino ad esaurimento posti.

Il Cagliari Calcio raccomanda e consiglia di non acquistare tagliandi d’ingresso in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali. Per informazioni e assistenza puoi inviare mail a biglietteria@cagliaricalcio.com.

Ulteriori info saranno disponibili al seguente link. (Clicca qui)

