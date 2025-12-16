Scorpion & Lady Cristal presentano “Magic Circus Show – Christmas” con Chez nous, …le cirque!

Written by admin• 6:23 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

PONTEDERA – Gello di Pontedera si prepara a vivere l’atmosfera più incantata dell’anno con “Magic Circus Show – Christmas”, la rassegna di spettacoli firmata Scorpion & Lady Cristal in collaborazione con “Chez nous, …le cirque!”, in programma dal 20 Dicembre al 6 Gennaio presso Piazza Giovanni Paolo II (Gello), nello spazio Uni.Ci.Clo di “Chez nous, …le cirque!”.

Sotto lo chapiteau, in un ambiente confortevole e riscaldato, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio straordinario fatto di meraviglia, emozioni e puro divertimento. Uno show pensato per tutta la famiglia, dove si alterneranno sul palco maghi, clown, acrobati, giocolieri e artisti, pronti a regalare momenti indimenticabili tra stupore e sorrisi.

Debutto sabato 20 Dicembre ore 17, con biglietto unico a 6 euro: un’opportunità

imperdibile per immergersi nella magia del circo a un prezzo speciale.

Gli spettacoli successivi si svolgeranno alle 15:00 e alle 17:30, nelle giornate di

Dicembre: Domenica 21, Mercoledì 23, Venerdì 26, Sabato 27, Domenica 28, Lunedì 29, Martedì 30 Gennaio: Venerdì 2, Sabato 3, Domenica 4, Lunedì 5, Martedì 6.

Un’ occasione per passare le festività in un modo diverso dal solito, dove la fantasia prende forma sotto il tendone e la magia diventa spettacolo.

Info e prenotazioni: 351 50 76 512

