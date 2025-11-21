Sostenibilità al centro: alla Scuola Sant’Anna la conferenza finale del progetto PNRR GRINS

Written by admin• 11:39 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La Scuola Superiore Sant’Anna ospita il 24 e 25 novembre la conferenza “Imprese, filiere e consumatori verso la sostenibilità”, evento conclusivo del progetto PNRR GRINS – Growing Resilient, INclusive and Sustainable.

L’iniziativa, in programma nell’Aula Magna della Scuola (dalle 14.30), riunirà ricercatori, imprese e istituzioni per presentare risultati, strumenti e dataset sviluppati dal progetto, che saranno pienamente disponibili dalla primavera 2026. L’evento si potrà seguire sia in presenza sia online.

GRINS ha l’obiettivo di creare AMELIA, una piattaforma avanzata per dati e analisi utili a ricerca, imprese e policy maker, integrando informazioni socio-economiche, ambientali e territoriali.

Lo Spoke 1, coordinato dalla Scuola Sant’Anna, approfondisce il ruolo di imprese, filiere e consumatori nella transizione sostenibile, con progetti dedicati a comportamenti green, resilienza aziendale, economia circolare e sostenibilità territoriale.

Durante la prima giornata saranno illustrati i risultati dei quattro Work Package dello Spoke 1, mentre il 25 novembre si terranno una tavola rotonda con aziende e istituzioni e un focus dedicato alla lotta al greenwashing e all’esperienza Made Green in Italy.

Novembre 21, 2025