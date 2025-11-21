Il Pisa CoderDojo riparte: al via gli incontri 2025/26 e nasce il Teacher Dojo

Written by admin• 11:41 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Torna il Pisa CoderDojo, il club gratuito di programmazione per ragazze e ragazzi dai 7 ai 17 anni, ospitato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. Il primo incontro dell’anno scolastico 2025/26 è in programma venerdì 28 novembre, dalle 15:45 alle 18:00, in Largo Bruno Pontecorvo 3.

L’iniziativa offre ai giovani la possibilità di avvicinarsi al coding attraverso attività guidate da mentor esperti — docenti, ricercatori e studenti — sperimentando linguaggi di programmazione visuali e testuali, creando videogiochi, app e progetti digitali.

Novità 2025/26: nasce il Teacher Dojo, un percorso dedicato alle insegnanti e agli insegnanti della scuola primaria e secondaria per introdurre il coding in classe con strumenti pratici e metodologie innovative.

“In dieci anni il CoderDojo è diventato una palestra di creatività per i giovani programmatori» sottolinea Stefano Forti, ricercatore e organizzatore dal 2015.

“È un esempio concreto di come l’università possa aprirsi alla città e condividere conoscenza”, aggiunge Paolo Mancarella, direttore del Dipartimento di Informatica.

La partecipazione è gratuita, ma richiede registrazione sulla piattaforma ufficiale:

https://codeclub.org/en/clubs/9592081b-bc35-4cce-9794-013d7348587a

Per i minori di 13 anni è necessaria la presenza di un genitore.

Il Pisa CoderDojo fa parte della rete internazionale CodeClub, impegnata a diffondere la cultura digitale in modo creativo e inclusivo.

