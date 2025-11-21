Written by Novembre 21, 2025 11:37 am Pisa, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, Sport, Tirrenia

Pisa Half Mare-Thon e Duathlon: tutte le chiusure al traffico previste sul litorale

PISA – Domenica 23 novembre il litorale pisano sarà interessato da modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento di due eventi sportivi: la 1ª Pisa Half-Mare-Thon e il 2° Duathlon Classico No Draft del Litorale Pisano. Le manifestazioni si terranno tra le 06.00 e le 18.00, con partenza e arrivo in via Bigattiera lato mare, all’altezza di via dei Pioppi.

Per garantire sicurezza e corretta gestione delle gare, sono previste chiusure al transito e divieti di sosta in varie aree di Marina di Pisa e Tirrenia.
In particolare:

  • Viale del Tirreno: chiuso tra il vialetto comunale e il parcheggio del Bagno Lido (accesso soltanto per residenti e mezzi autorizzati).
  • Via Bigattiera lato mare, via di Torretta e via dei Pioppi: interdette al traffico, con transennamenti e limitazioni nei punti di intersezione.
  • Via Vecchia di Marina: senso unico verso via Livornese con obbligo di svolta su via Eleonora Duse.
  • Chiuse anche via del Ragnaino e tratti della pista ciclabile del Trammino, tra via di Torretta e via Barbolani (06.00–12.30) e tra via Barbolani e via Bigattiera lato mare (06.00–18.00).

Percorsi di gara

Mattina – Pisa Half-Mare-Thon

  • 10 km: dalla rotatoria di via Bigattiera/via dei Pioppi fino al punto di inversione su via di Torretta, e ritorno.
  • Mezza maratona: stesso tracciato, con un secondo giro fino alla pista ciclabile e rientro alla rotatoria.

Pomeriggio – Duathlon Classico No Draft

  • 10 km corsa: due giri sulla pista ciclabile in direzione Marina di Pisa.
  • 40 km bici: quattro giri tra via Bigattiera lato mare e via di Torretta.
  • 5 km corsa: andata e ritorno sulla pista ciclabile, con arrivo presso la Zona Cambio.
