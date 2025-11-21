Pisa Half Mare-Thon e Duathlon: tutte le chiusure al traffico previste sul litorale

PISA – Domenica 23 novembre il litorale pisano sarà interessato da modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento di due eventi sportivi: la 1ª Pisa Half-Mare-Thon e il 2° Duathlon Classico No Draft del Litorale Pisano. Le manifestazioni si terranno tra le 06.00 e le 18.00, con partenza e arrivo in via Bigattiera lato mare, all’altezza di via dei Pioppi.
Per garantire sicurezza e corretta gestione delle gare, sono previste chiusure al transito e divieti di sosta in varie aree di Marina di Pisa e Tirrenia.
In particolare:
- Viale del Tirreno: chiuso tra il vialetto comunale e il parcheggio del Bagno Lido (accesso soltanto per residenti e mezzi autorizzati).
- Via Bigattiera lato mare, via di Torretta e via dei Pioppi: interdette al traffico, con transennamenti e limitazioni nei punti di intersezione.
- Via Vecchia di Marina: senso unico verso via Livornese con obbligo di svolta su via Eleonora Duse.
- Chiuse anche via del Ragnaino e tratti della pista ciclabile del Trammino, tra via di Torretta e via Barbolani (06.00–12.30) e tra via Barbolani e via Bigattiera lato mare (06.00–18.00).
Percorsi di gara
Mattina – Pisa Half-Mare-Thon
- 10 km: dalla rotatoria di via Bigattiera/via dei Pioppi fino al punto di inversione su via di Torretta, e ritorno.
- Mezza maratona: stesso tracciato, con un secondo giro fino alla pista ciclabile e rientro alla rotatoria.
Pomeriggio – Duathlon Classico No Draft
- 10 km corsa: due giri sulla pista ciclabile in direzione Marina di Pisa.
- 40 km bici: quattro giri tra via Bigattiera lato mare e via di Torretta.
- 5 km corsa: andata e ritorno sulla pista ciclabile, con arrivo presso la Zona Cambio.