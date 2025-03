Lenergy Pisa Beach Soccer: la squadra è pronta

Written by admin• 10:09 am• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa Beach Soccer si appresta ad affrontare la nuova stagione di beach soccer e si presenta ai nastri di partenza con la squadra al completo. Si prospetta un 2025 ricco di impegni, tra il Campionato e la Coppa Italia di Serie A, oltre all’Euro Winners Cup di Nazaré.

Tante le conferme a partire dagli esperti Leandro Casapieri, Luca Barsotti, Simone Marinai e Lorenzo Vaglini, insieme ai più giovani Fabio Pugliese, Tommaso Bernardeschi e Luca Remedi, che lo scorso anno ha iniziato a giocare. Importanti anche le conferme dall’estero di Edson Hulk, Noel Ott e del fenomeno brasiliano Datinha, che dopo lo scudetto 2021 e la più recente cavalcata europea ha firmato un triennale in nerazzurro. Gli importanti colpi in entrata dei nazionali Luca Bertacca e Tommaso Fazzini irrobustiscono l’organico a disposizione del confermato allenatore Matteo Marrucci, che in Portogallo potrà contare anche sul portiere Samuel Martino.

Soddisfatto il direttore sportivo Andrea Pelli: “Sono molto contento della rosa costruita e di essere riusciti a ottenere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati in questi mesi. Adesso disponiamo di una squadra di livello per conseguire i massimi obiettivi, ma come sempre sarà il campo a determinare il risultato competizione per competizione“.

Last modified: Marzo 27, 2025