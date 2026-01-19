Solo un punto con il Pineto

Written by Leonardo Miraglia• 12:59 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa (lunedì, 19 gennaio 2026) — Il Pontedera strappa un pareggio al Pineto e scala di un punticino la classifica.

di Leonardo Miraglia

Purtroppo l’ascesa è infinita e la palude del fondo avvinghia ancora le caviglie dei pontederesi.

Queste le parole di mister banchieri dopo l’incontro: “Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare, purtroppo non ce l’abbiamo fatta e potevamo essere più cattivi, più incisivi in quelle occasioni lì, però non siamo riusciti a fare il due a zero. E poi nel secondo tempo, onestamente, dentro la strategia ci poteva stare di abbassare un po’ il blocco per poi ripartire perché c’erano degli spazi, loro li lasciavano e noi eravamo sempre pericolosi nella profondità. È chiaro che poi quando tu prendi un gol di quel genere oggettivamente dobbiamo migliorare in quello perché il calcio è sicuramente un gioco di errori e l’errore è parte del gioco; però, se vuoi vincere certi errori non li devi fare. Questa partita la si doveva vincere e ci saremmo anche meritati di vincerla per quello che si è fatto in campo. Ci dispiace di non aver vinto, ma non dimentichiamoci che una partita come questa probabilmente un mese fa l’avremmo persa perché all’ultimo minuto se Caponi, che rappresenta meglio di tutti il Pontedera non salva. probabilmente tu una partita che meritavi di vincere alla fine la perdi.”

Tabellino

Pontedera – Pineto 1 – 1

MARCATORI: 23′ pt C. Cerretti (P), 17′ st A. Marrancone (P)

MVP: Alessandro Marrancone (Pineto)

PONTEDERA (3-4-2-1): V. Biagini, C. Cerretti, L. Piana, J. Mbambi, L. Paolieri, F. Faggi (↓ 34′ st), A. Caponi, G. Perretta, J. Scaccabarozzi (↓ 41′ st), S. Ianesi (↓ 25′ st), P. Yeboah Ankrah (↓ 25′ st)

A disposizione: T. Vannucchi, N. Strada, R. Giacomelli, O. Gueye, F. Migliardi, M. Manfredonia (↑ 34′ st), P. Vitali (↑ 25′ st), M. Pretato, R. Pietrelli, R. Bassanini, H. Nabian (↑ 25′ st), G. Wagner (↑ 41′ st), L. Beghetto

All: Simone Banchieri

PINETO (3-5-2): A. Tonti, N. Postiglione, D. Frare, T. Capomaggio (↓ 1′ st), L. Gagliardi (↓ 33′ st), G. Germinario (↓ 1′ st), L. Lombardi, A. Pellegrino (↓ 48′ st), M. Borsoi, F. D’Andrea, G. Vigliotti

A disposizione: F. Marone, F. Boccacci, L. Schirone (↑ 1′ st), S. Amadio, A. Marrancone (↑ 1′ st), F. Viero, A. Serbouti (↑ 33′ st), G. Saccomanni, G. Nebuloso, F. Mastropietro (↑ 48′ st), A. Sabatelli, A. Falò, T. Menna, F. Di Lazzaro

All: Tisci Ivan

AMMONITI: 44′ pt A. Caponi (P), 41′ pt P. Yeboah Ankrah (P), 45′ st M. Manfredonia (P), 29′ pt F. D’Andrea (P)

ARBITRO: D. Galiffi

ASSISTENTI: B. Mamouni, S. Ambrosino

STADIO: Ettore Mannucci, Pontedera

