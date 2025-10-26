Solidarietà ai lavoratori de “Il Tirreno”

Written by admin• 10:56 am• Pisa, Politica

PISA – “È stata approvata in Consiglio comunale a Pisa all’unanimità una mozione, sottoscritta da tutte le forze politiche e di cui il nostro gruppo consiliare è primo firmatario, a sostegno della dura vertenza che da mesi i lavoratori e le lavoratrici del quotidiano “Il Tirreno” portano avanti nei confronti della società editrice Sae Toscana, che nello scorso luglio ha chiuso la storica redazione del giornale a Viareggio e in questi anni ha fatto un pesante ricorso alla cassa integrazione, senza presentare un vero piano di investimenti” afferma in una nota Una Città in Comune.

“Detta società che negli ultimi giorni ha avuto anche una sentenza di condotta antisindacale. Una situazione insostenibile che ha portato nelle ultime settimane a diverse proclamazione di sciopero. Il voto in aula è stato preceduto nel corso della mattinata di ieri da un incontro della Conferenza dei Capigruppo con i rappresentanti sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici presenti nel CDR, nel corso del quale sono state riferite ulteriori preoccupazioni riguardanti l’annuncio della SAE Toscana di voler acquisire la testata “PAESE SERA”, con gli effetti negativi che questo avrebbe da un punto di vista occupazionale e non solo“.



“Il consiglio comunale ha cosi espresso nel documento la propria massima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici de “Il Tirreno” ribadendo che il futuro della testata e di tutti i lavoratori e lavoratrici debba essere tutelato. Per questo ha richiesto alle forze imprenditoriali coinvolte maggiore chiarezza ed un progetto, in accordo con i lavoratori e le lavoratrici, che garantisca la continuità di un’impresa che capillarmente dà voce, confronto e informazione alla nostra città e ai nostri territori. Al contempo il Consiglio ha impegnato il sindaco Conti ad organizzare un incontro urgente con i sindaci di Livorno, Massa e Lucca per avviare un confronto con la società per chiedere chiarimenti su questa grave situazione“, conclude la nota di una Città in Comune.

