Primavera 2. Poker nerazzurro alla Salernitana. I ragazzi di Innocenti da soli in vetta alla classifica

PISA – Con due gol per tempo il Pisa Sporting Clu liquida la Salernitana e continua a comandare in solitaria la classifica del girone B del campionato Primavera 2. In rete con una doppietta Bacciardi e nella ripresa di Ribechini e del subentrato Tuon.

Un altra ottima prova dei ragazzi di Innocenti che conferma il buon lavoro fatto in questi anni del settore giovanile nerazzurro e dà morale per il prossimo impegno sul difficile campo dell‘Ascoli vittoriosa sul campo del Bari per 3-1.

PISA – SALERNITANA 4-0

PISA: Luppichini, Casarosa, Bacciardi, Malfatti, Mbambi, Coppola (64′ Bendinelli), Vivace (82′ Checcacci), Battistella (82′ Tuon), Tosi, Bettazzi (71′ Cenerini), Ribechini (64′ Novak). A disposizione. Paolini, Bolognini, Lenzoni, Mazzantini, Menicucci, Landucci, Mainardi. Allenatore Innocenti.

SALERNITANA. Guacci, De Amicis (57′ Verza), Russo (46′ Farina), Mancini, Petrucci, Della Rocca, Marrazzo, Belfiore, Lombardi (75′ Fitto), Cosentino (57′ Barga), Menduto (75′ Zinkowaski). A disposizione. Gisondi, Barzagli, Milone. Allenatore De Santis.

ARBITRO: Giorgio Previdi di Modena. Assistenti. Teulem-Salinelli.

RETI: 16′ e 43′ Bacciardi (P), 52′ Ribechini (P), 87′ Tuon (P)

Note. Ammonito Della Rocca. Rec. 0′ pt; 3′ st.

Gli Altri risultati della sesta giornata

Avellino – Monopoli 2-1

Cosenza – Pescara 2-1

Perugia – Palermo 2-1

Benevento – Crotone 1-0

Ternana – Catanzaro 1-1

Bari – Ascoli 1-3

Spezia – Empoli 2-1

LA NUOVA CLASSIFICA. PISA SC punti 14; Avellino, Benevento 12; Empoli, Ascoli, Pescara, Monopoli 10; Perugia, Spezia 9; Bari 8; Ternana, Cosenza, Salernitana 6; Catanzaro 5; Palermo 4; Crotone 2.

