Poche luci nerazzurre a San Siro, ma il punto è pesante con dedica ai tifosi

Written by admin• 10:32 am• Pisa SC

PISA – Una trasferta, quella di San Siro, che doveva essere da grandi numeri, si è trasformata, giocoforza, in un “deserto” a causa delle restrizioni del Viminale, che a poche ore dalla vigilia di Milan-Pisa ha vietato la gara ai tifosi nerazzurri

di Maurizio Ficeli

Si tratta di una vera ingiustizia che la tifoseria pisana non merita affatto, in primis perché le falle a livello di ordine pubblico non sono da attribuirsi ai tifosi di casa, in secondo luogo perché essi sono stati provocati da teppisti giunti dal Veneto e si sono difesi. Una decisione che penalizza la squadra che oggi più che mai avrebbe avuto bisogno del sostegno dei propri tifosi.

Detto questo, ci risulta che circa un centinaio di tifosi sono riusciti ugualmente ad entrare, sparsi nei vari settori dello stadio milanese, ma c’è anche chi è venuto a Milano a fare una gita in città, rimanendo poi poco fuori San Siro. Il settore ospiti è stato occupato dai tifosi milanisti con i tagliandi rimessi in vendita solo il giorno prima. I tifosi rossoneri tuttavia avevano espresso la loro solidarietà tramite un comunicato ai tifosi nerazzurri per l’ingiustizia subita.

Inizia la gara ed al 6′ il Pisa va sotto grazie ad una rete di Leao e la strada si fa subito in salita. Ma al 59′ Cuadrado su rigore pareggia la posta!! ma non è finita al 85′ il Pisa va in vantaggio con Nzola, ma nel recupero il Milan acciuffa il pari con Athekame. Ed ora sotto con la Lazio per dare una sterzata al campionato.

Last modified: Ottobre 26, 2025