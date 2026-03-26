Softball, Pisa Towers al via: difesa del titolo regionale Under 16

Written by Redazione• 10:38 am• Pisa, Sport

PISA – Riparte il campionato toscano di softball Under 16 e le Pisa Towers si presentano ai nastri di partenza con un obiettivo importante: difendere il titolo di campionesse regionali conquistato nel 2025.

L’esordio è in programma sabato 28 marzo alle ore 16 a Grosseto, contro il Baseball Softball Club Grosseto 1952. La squadra, guidata dai tecnici Luca Lomi e Marco Simi, affronterà un girone competitivo che comprende anche la Fiorentina Baseball e Softball e che si concluderà a fine giugno.

Nata nel 2019 da un’idea di Franco Grappolini, la società è cresciuta rapidamente, riportando il softball a Pisa e trasformando il campo della Cella, un tempo abbandonato, in un punto di riferimento per lo sport giovanile.

Oggi le Pisa Towers rappresentano una realtà consolidata, grazie al lavoro di allenatori, famiglie e volontari. In vista della nuova stagione, la società apre inoltre le porte a nuove atlete tra i 9 e i 16 anni, offrendo la possibilità di avvicinarsi a uno sport inclusivo e di squadra.

Un progetto sportivo e sociale che continua a crescere, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e coinvolgere sempre più giovani.

Last modified: Marzo 26, 2026