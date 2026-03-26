A un anno dalla scomparsa di Francesco Ceccarelli, in arrivo una borsa di studio in suo nome

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PISA – A un anno dalla scomparsa, la Scuola Superiore Sant’Anna ricorda Francesco Ceccarelli, giornalista pubblico e responsabile dell’Ufficio stampa dell’Ateneo, venuto a mancare il 26 marzo 2025.

Entrato alla Sant’Anna nel 2003 dopo le collaborazioni con Il Tirreno e Toscana Oggi, Ceccarelli ha contribuito a far crescere la comunicazione dell’istituzione, distinguendosi per professionalità, attenzione all’innovazione e impegno nella valorizzazione del ruolo del comunicatore pubblico. Attivo anche sul fronte sindacale, è stato coordinatore del Gruppo uffici stampa dell’Associazione Stampa Toscana.

Per onorarne la memoria, la Scuola Sant’Anna e l’Ordine dei Giornalisti della Toscana stanno lavorando alla creazione di una borsa di studio con tirocinio presso l’ufficio comunicazione dell’Ateneo, rivolta a studenti universitari.

L’iniziativa punta a promuovere la formazione nella comunicazione pubblica e scientifica, rafforzando il legame tra università e mondo dell’informazione.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 26, 2026