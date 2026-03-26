Passaggio a livello dei Passi, tempi troppo lunghi, La Città Ecologica: “Servono interventi tecnologici e soluzioni definitive”

Written by Redazione• 10:17 am• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica aps.

L’associazione La Città ecologica, nella mattinata del 18 marzo, ha rilevato i tempi di chiusura del passaggio a livello di via XXIV Maggio, in prossimità del villaggio dei Passi.

Nel corso di tre ore (9.30-12.30) sono transitati 9 treni, di cui 8 passeggeri e 1 merci, con un intervallo medio di circa 22 minuti e mezzo. Il tempo medio di chiusura del passaggio a livello è risultato pari a 4 minuti e 45 secondi, con un minimo di circa 2 minuti e mezzo e un massimo di quasi 7 minuti.”, prosegue il comunicato.

Secondo l’associazione, il principale problema riguarda proprio i tempi di chiusura, ritenuti eccessivi. Con interventi tecnologici, pur mantenendo elevati standard di sicurezza, sarebbe possibile ridurli fino a circa un minuto e mezzo.

Critiche vengono rivolte anche all’ipotesi di una nuova strada di collegamento tra via XXIV Maggio e via San Jacopo, che comporterebbe un allungamento del percorso verso l’ospedale di Cisanello e un consumo di suolo agricolo, senza risolvere in modo efficace le criticità.

La proposta avanzata è quindi quella di intervenire sull’innovazione tecnologica dei sistemi di gestione dei passaggi a livello, anche con un eventuale contributo economico del Comune, per ridurre i disagi e migliorare la viabilità.

Nel medio-lungo periodo, l’associazione indica come soluzione definitiva l’eliminazione dei passaggi a livello, attraverso la realizzazione di sottopassi o sovrappassi, oltre a un possibile potenziamento del servizio ferroviario per incentivare l’uso del trasporto pubblico.

Last modified: Marzo 26, 2026