Simone Canestrelli: “Il gol un’emozione bellissima, ma non dobbiamo più commettere errori a difesa schierata”

PISA – Simone Canestrelli con il colpo di testa che ha dato il pareggio al Pisa nel derby con lo Spezia scende in sala stampa nel dopo gara per commentare il 2-2 finale della Cetilar Arena.

“I due gol presi a difesa schierata sono stati due episodi negativi ed errori che non vogliamo commettere e ripetere. L’emozione di aver segnato il gol allo Spezia sotto la nostra curva è stata un un’emozione bellissima non paragonabile ai gol realizzati nella scorsa stagione. Un pareggio importante quello che abbiamo ottenuto. Sul secondo gol ci siamo fatti sorprendere cosa che non deve più succedere visto che lavoriamo molto sui calci da fermo”.

