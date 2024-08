Filippo Inzaghi: “Avremo meritato di vincere visto le tante occasioni create”

Scritto da Antonio Tognoli• 12:49 am• Nuova Categoria

PISA – Il pareggio tra Pisa e Spezia viene commentato in maniera positiva dal tecnico Filippo Inzaghi.

di Antonio Tognoli

(Foto Roberto Cappello)

“Siamo partiti un po’ contratti. Il primo tempo non mi è piaciuto. Nella ripresa invece la squadra ha preso in mano le redini del gioco. Ho visto i dati abbiamo fatto diciannove tiri a sei con questi numeri devi vincere, però va bene così perdevano due a zero e siamo riusciti a rimontare la partita. Dopo il gol preso a freddo ci abbiamo messo un po’ a giocare e a reagire. Però nel secondo tempo abbiamo preso le redini del match in mano. Tourè arriva da un buon momento di forma e stasera l’ha dimostrato giocando una grande partita. Siamo sulla strada giusta e bisogna continuare così”.

Agosto 18, 2024