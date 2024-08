Idrissa Tourè: “Sono qui per dare il cento per cento per il Pisa”

Scritto da Antonio Tognoli• 12:31 am• Pisa SC

PISA – Idrissa Tourè è stato uno dei migliori in campo nel Pisa decisivo in occasione del gol dell’1-2 nel recupero della prima frazione.

di Antonio Tognoli

“Sul primo gol Matteo Tramoni mi ha dato un grande assist è stato bello segnare davanti ai nostri tifosi. Nell’intervallo il mister ci ha parlato, ci ha detto di stare tranquilli e continuare a giocare. Non è importante dove gioco dato che qui ho fatto tutti i ruoli mi manca il portiere (scherza ndr) adesso è importante dare il cento per cento per il Pisa”.

Last modified: Agosto 18, 2024